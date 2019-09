Den tyske, østerrikske og polske delen av Thomas Cook har søkt om konkursbeskyttelse

utenriks

Om lag 140.000 mennesker er for tiden på reise med tyske Thomas Cook GmbH eller selskapets merkevarer Neckermann, Öger Tours og Bucher Reisen, som tilhører den konkursrammede britiske reiselivsgiganten.

Selskapet erklærte seg onsdag betalingsudyktig, men det er foreløpig uklart hvordan dette vil påvirke kundene som nå er på reise.

Flyselskap håper på redning

Kunngjøringen kommer samtidig med at Condor, et tysk flyselskap som også er en del av Thomas Cook, er blitt innvilget et overgangslån på 380 millioner euro av den tyske regjeringen. Lånet må imidlertid godkjennes av EU-kommisjonen. Hvis det blir godkjent, vil Condor kunne kutte båndet til morselskapet Thomas Cook. Flyselskapet opplyser at det allerede er i gang med å finne nye eiere, noe fagbevegelsen ønsker velkommen. 5.000 arbeidsplasser står på spill.

Venter på svar

Thomas Cooks tyske underselskap har også bedt regjeringen om et overgangslån, men onsdag opplyste selskapets toppsjef Stefanie Berk at forhandlingene dessverre ikke har ført til noen kortsiktig løsning. Ifølge en regjeringskilde i Berlin har selskapet søkt om et lån på 375 millioner euro, men regjeringen har ennå ikke tatt stilling til forespørselen.

Det er ventet at en tysk domstol vil utnevne en erfaren administrator i løpet av onsdag for å lede selskapet gjennom prosessen.

Fortsetter virksomhet

Thomas Cook Østerrike varslet onsdag at det vil fortsette virksomheten under beskyttelse fra kreditorene samtidig som selskapet søker konkursbeskyttelse.

Samme dag opplyste Neckermann Polska, en polsk fløy av tyske Thomas Cook GmbH, at selskapet vil levere inn en egen søknad om konkursbeskyttelse til en domstol i Warszawa de neste dagene. Selskapet vil bruke forsikringsgarantier for å finansiere hjemreisen til om lag 3.600 kunder som for tiden er på reise.

