Trump forsvarer samtalen med Ukrainas president

Trump tilbakeviste igjen anklagene mot innholdet i samtalen da han holdt sin første pressekonferanse etter at utskriften av telefonsamtalen ble offentliggjort.

– Når du ser på denne informasjonen, så er det en spøk. Riksrett for det? sa Trump under pressekonferansen i New York onsdag.

Han beskrev samtalen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som svært uskyldig. I tillegg kom han med skarp kritikk av medier som velger å fokusere på saken.

Avsløringen av innholdet i telefonsamtalen har ført til anklager om at Trump misbrukte sin stilling til å presse Zelenskyj til å igangsette en ukrainsk etterforskning av Joe Biden, som kan bli Trumps utfordrer i presidentvalget i USA neste år.

Saken er den utløsende årsaken til at Demokratene i Representantenes hus vil starte en gransking som kan lede til at Trump stilles for riksrett.

