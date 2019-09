Korrupsjonsgransking gir milliardsmell for Ericsson

utenriks

Selskapet setter av pengene i forbindelse med ventede bøter og andre kostnader i den pågående granskingen, heter det i en pressemelding. Telegiganten anslår at saken vil påvirke resultatet for tredje kvartal i år kraftig.

Selskapet forbereder seg på en bot på 9, 7 milliarder svenske kroner, i tillegg til andre kostnader knyttet til saken.

Ericcson har samarbeidet med Securities and Exchange Commission (SEC) og USAs justisdepartement i saken om brudd på amerikanske korrupsjonslover. Forholdene strekker seg også til andre land som Kina, Indonesia, Djibouti, Kuwait, Saudi-Arabia og Vietnam.

Granskingen ble innledet i 2013.

– Vi må akseptere at selskapet har mislyktes tidligere, og jeg kan forsikre om at vi jobber daglig for å bygge et sterkere Ericsson, der etikk utgjør en hjørnestein i virksomheten vår, sier Ericsson-sjef Börje Ekholm i pressemeldingen.

Selskapet vil holde en telefonkonferanse om saken klokken 9 torsdag.

I 2016 meldte Sveriges Radio at Ericsson i 1999 betalte blant annet 2,5 millioner kroner til daværende Costa Ricas president Miguel Ángel Rodríguez for å sikre seg en stor kontrakt i landet.

Pengene skal ha blitt betalt via et stråselskap, etablert av et advokatselskap, og pengene ble sluset gjennom tre land før de nådde mottakeren. Den gang nektet Ericsson for at de sikret seg kontrakter via bestikkelser.

