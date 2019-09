Pelosi: Trump har krenket vår nasjonale sikkerhet

utenriks

Pelosi møtte pressen etter at kammerets etterretningskomité offentliggjorde rapporten fra den ikke navngitte varsleren, som skal være en ansatt i etterretningsapparatet.

Anklagene om at Trump presset Ukraina til å etterforske hans politiske rival, demokraten Joe Biden, viser at presidenten «forrådte sin ed til embetet, vår nasjonale sikkerhet og integriteten i amerikanske valg», mener Pelosi.

– Dette er et forsøk på å skjule det, tilføyer den mektige demokraten som er speaker i Representantenes hus, der opposisjonen har flertall.

Hun kunngjorde tirsdag at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett.

Bakgrunnen for beslutningen er innholdet i varselet, der Trump anklages for å ha misbrukt presidentmakten til å få et annet land til å blande seg inn i neste års presidentvalg. Biden er blant favorittene til å bli Demokratenes kandidat og dermed Trumps utfordrer i valget.

Trump har erkjent at han oppfordret Ukraina til å etterforske Biden og hans sønn for korrupsjon, men nekter for å ha gjort noe galt.

(©NTB)