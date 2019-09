Nye demonstrasjoner i Egypt mot al-Sisi

utenriks

Mange av hovedgatene i den egyptiske hovedstaden var fredag blokkert, som blant annet gatene som fører til den ikoniske Tahrir-plassen. I tillegg var minst tre T-banestasjoner stengt.

Aktivistene er inspirert av flere virale videoer som er lagt ut på Facebook av den egyptiske entreprenøren og skuespilleren Mohamed Aly. Han har anklaget Sisi og militæret for korrupsjon.

Rundt 2.000 personer har den siste uka blitt arrestert etter protestene mot presidenten forrige helg.

– Politiet brukte tåregass

Til tross for tunge sikkerhetstiltak i hovedstaden tok hundrevis til gatene i bydelen Warraq, opplyser et vitne til nyhetsbyrået AFP.

– Rundt 3.000 personer demonstrerte etter fredagsbønnen, sa han. Ifølge vitnet brukte politiet tåregass for å bryte opp demonstrantene.

En video i sosiale medier viser kaotiske scener med mennesker som løper for å unngå å få i seg den skadelige gassen.

Motdemonstrasjon

Sør i landet var det mindre demonstrasjoner i byene Qus og Qena, ifølge vitner. Rundt 100 personer i Qus gikk ut og rev ned banner med bilder av Sisi, før sikkerhetsstyrker «tok kontroll over situasjonen», ifølge et vitne.

Nær 1.000 av Sisis støttespillere demonstrerte til støtte for presidenten i nærheten av graven til tidligere president Anwar Sadat. Støttespillerne viftet med egyptiske flagg og bilder av presidenten.

Nær 2.000 pågrepet

Forrige helg brøt det ut sjeldne demonstrasjoner i den egyptiske hovedstaden og i flere provinser i landet.

Hundrevis av demonstranter krevde at presidenten måtte gå av. Demonstrasjonene ble raskt brutt opp av politiet, men i de påfølgende dagene er det meldt om at nær 3.000 mennesker er pågrepet og fengslet.

President Abdel Fattah al-Sisi har de siste dagene deltatt på FNs hovedforsamling i New York. Sisi har sagt at det ikke er nødvendig med masseprotester, og at det ikke er grunn til bekymring.

Sisi forbød demonstrasjoner da han tok makten i et kupp i 2013, og hans maktapparat har siden slått brutalt ned på meningsmotstandere. Titusenvis er fengslet.

(©NTB)