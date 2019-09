Pakistans statsminister advarer mot blodbad i Kashmir

utenriks

Fra talerstolen i FNs hovedforsamling gjentok Khan dessuten sin advarsel fra tidligere i uka om at det kan bryte ut full krig som følge av Indias handlinger i Kashmir.

– Når et atomvæpnet land kjemper til siste slutt, så vil det få konsekvenser langt utover dets grenser, sa statsministeren.

Indias hindunasjonalistiske regjering fratok 5. august selvstyret til befolkningen i den indiskstyrte delen av Kashmir-regionen, som er delt mellom de to nabolandene.

Samtidig ble det innført et omfattende militært portforbud for befolkningen på rundt 7 millioner, som i hovedsak er muslimer. Titusenvis av indiske soldater ble sendt til området, internett- og telefontilgangen ble kuttet og flere tusen ble pågrepet.

«Blodbad»

I New York fredag hevdet Khan at når portforbudet heves, kommer de indiske soldatene til å gå løs på befolkningen i Kashmir.

– Disse 900.000 soldatene, hva kommer de til å gjøre?

– Det kommer til å bli et blodbad, hevdet den pakistanske statsministeren.

Indiske myndigheter har siden august lempet på flere av restriksjonene, oppmuntret elever til å gå tilbake til skolen og butikker til å åpne dørene igjen. Men de fleste av innbyggerne i Kashmir har holdt seg innendørs for å vise at de trosser det indiske styret, skriver nyhetsbyrået AP.

Modi fordømte terror

Indias statsminister Narendra Modi nevnte ikke Kashmir da han talte i FNs hovedforsamling like før. I stedet sa han at India er en tydelig stemme som fordømmer terrorisme.

– Vi hører til et land som ikke har gitt verden krig, men Buddhas budskap om fred, sa Modi.

Den kraftige opptrappingen i den over 70 år lange konflikten har skjedd etter at indiske myndigheter besluttet å sette selvstyret til side i delstaten Jammu og Kashmir, som er den eneste regionen i India der muslimer er i flertall.

Indias statsminister sier det var nødvendig for å fremme utvikling i regionen, samt å utrydde «terrorisme».

Tre kriger

Kashmir har vært delt mellom Pakistan og India helt siden den britiske kolonimakten forlot India og landet ble delt i 1947. Like lenge har Kashmir vært en verkebyll som har ført til tre kriger og mange sammenstøt mellom de to landene. I 1948 ble det vedtatt en FN-resolusjon der det fastslås at det skal holdes en folkeavstemning om Kashmirs framtid, men India har i alle år motsatt seg dette.

Tidligere i år var konflikten igjen nær ved å utarte i en fullskala krig etter at en opprørsgruppe med base i Pakistan gjennomførte et angrep mot styrker i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

Opprør

Siden 1989 har et væpnet opprør rast i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. Opprørerne krever et forent Kashmir, enten uavhengig eller under pakistansk styre. Rundt 70.000 mennesker er drept som følge av opprøret og Indias militære håndtering av det. India anklager Pakistan for å trene og væpne opprørerne, noe Pakistan benekter.

De fleste innbyggerne i Kashmir er imot Indias kraftige militære tilstedeværelse i området og støtter opprørernes krav.

