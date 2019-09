Svenskeid tankskip forlater iransk havneby etter frigivelse

utenriks

Stena Impero ble stanset av den iranske Revolusjonsgarden i midten av juli da det var på vei gjennom Hormuz-stedet. Iranske myndigheter har hevdet at tankskipet ble stanset som følge av at det hadde kollidert med et fiskefartøy og stukket av.

Navigasjonsdata viser også at skipet har endret kurs fra Jubail i Saudi-Arabia til havnebyen Port Rashid i Dubai, skriver Reuters. Det blir anslått at tankskipet vil nå Port Rashid, som ligger 250 kilometer fra Bandar Abbas, i løpet av en halv dag.

Rederiet opplyste denne uken at det ikke gjenstår noen forhandlinger med Iran og at det ikke foreligger noen siktelser i saken. 23 personer ble pågrepet da skipet ble tatt i arrest. Besetningen på skipet kommer fra Russland, India, Latvia og Filippinene.

Mandag denne uken opplyste iranske myndigheter at skipet ville bli frigitt innen kort tid, men det ble ikke satt noe tidspunkt. Skipet ble tatt i arrest rundt to uker etter at et iransk tankskip ble tatt i arrestert utenfor Gibraltar, etter anklager om brudd på sanksjonene mot Syria.

