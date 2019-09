FN: Båt med 50 mennesker kantret i Middelhavet

utenriks

Kystvaktens talsmann Ayoub Gassim sier til nyhetsbyrået AP at forliset skjedde utenfor kysten av byen Misrata vest i Libya. Redningsmannskaper var sent lørdag ettermiddag på vei til stedet, tilføyer han.

Alarm Phone, en uavhengig støttegruppe for folk som prøver å krysse Middelhavet, sier at «rundt 56 liv står i fare». Migranter har ringt gruppen fra båten, som seilte ut fra Libya for flere dager siden.

– De roper desperat om hjelp og er redde for å dø, sier Alarm Phone.

Libya ble et viktig utfartssted for migranter og flyktninger fra Afrika og Midtøsten etter at opprørere med NATO-støtte styrtet Muammar Gaddafi i 2011.

Overfarten fra Libya er notorisk farlig, ikke minst på grunn av kraftig strøm i farvannet mellom Libya og Italia. Dødsraten er en av ti som forsøker seg, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM.

Den libyske kystvakten har stanset mange av båtene og sperret over 5.000 mennesker fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan og andre land inne i militsdrevne leirer.

FN og menneskerettsgrupper har gjentatte ganger advart om umenneskelige forhold i interneringsleirene. De har også bedt EU om å slutte å støtte den libyske kystvaktens innsats for å stanse båter på vei til Europa ettersom passasjerene blir sendt tilbake til slike leirer.

