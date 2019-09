Fredelig massemønstring endte med sporadisk vold i Hongkong

utenriks

Politiet avfyrte tåregass og brukte vannkanoner etter at en gruppe demonstranter kastet murstein og molotovcocktails mot offentlige kontorer.

Politiet sier i en uttalelse at «radikale demonstranter» kastet bensinbomber, siktet med laserstråler mot et helikopter og utgjorde en «alvorlig trussel mot alles sikkerhet» i området.

De voldelige scenene er etter hvert blitt velkjente i løpet av protestbølgen i Hongkong. Protestene startet i juni med krav om demokratiske reformer i det delvis selvstyrte kinesiske territoriet og viser få tegn til å avta.

Politiet har ikke oppgitt noe anslag, men arrangørene anslår at mellom 200.000 og 300.000 deltok på lørdagens markering under et høyt sikkerhetsoppbud.

Bakgrunnen for markeringen, som var godkjent av myndighetene, er femårsdagen for starten av paraplybevegelsen – masseprotestene som lammet deler av Hongkong i drøye to måneder høsten 2014.

Lennon-vegger

Flere demonstranter fortsatte lørdag også å utvide sine nye «Lennon-vegger», dekorert med regjeringskritiske plakater og lapper.

Veggene har dukket opp over hundre steder i byen og er inspirert av John Lennon-muren i Praha i 1980. Der ble Beatles-tekster og politiske utsagn inspirert av Lennon et symbol på opprør mot undertrykkelse fra det daværende kommunistregimet i Tsjekkia.

I 2014 ble den første Lennon-veggen laget like ved regjeringskontorene i Hongkong. I dag finnes det mange slike vegger rundt om i byen, til tross for at plakatene ofte blir revet ned og graffiti vasket vekk.

Flere måneder med demonstrasjoner

Mange innbyggere mener at frihetene de har kunnet nyte siden den tidligere britiske kolonien ble tilbakeført til Kina i 1997, er i ferd med å forsvinne.

Millioner av mennesker har de siste månedene marsjert i gatene. De mest hardnakkede demonstrantene har bygd barrikader i gatene og ved flere tilfeller stormet bygninger. Over 1.600 mennesker er blitt pågrepet i løpet av demonstrasjonene. Nesten en tredel av dem er studenter, ifølge myndighetene.

Et lovforslag om at hongkongkinesere skulle kunne utleveres til straffeforfølgelse i Kina, utløste i første omgang protestene. Det ble trukket tilbake i september.

