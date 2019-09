Pompeo må legge fram Ukraina-dokumenter i riksrettsgransking

utenriks

Stevningen kommer fra utenrikskomiteen, etterretningskomiteen og kontrollkomiteen i Representantenes hus, der Demokratene har flertall. Komitélederne krever at Pompeo gir fra seg dokumenter som handler om kontakten med regjeringen i Ukraina.

– Komiteene etterforsker i hvilken grad presidenten satte nasjonal sikkerhet på spill ved å presse Ukraina til å blande seg inn i vårt valg i 2020, samt ved å holde igjen sikkerhetsbistand, sier de tre komitélederne fra Demokratene i en uttalelse fredag.

De påpeker videre at Kongressen hadde godkjent den militære bistanden «for å hjelpe Ukraina med å stå imot russisk aggresjon».

Pompeo får én ukes frist på seg.

«Russisk aggresjon»

Komitélederne mener flere tjenestemenn i amerikansk UD har direkte kjennskap til saker som angår riksrettsgranskingen som Representantenes hus innledet denne uka.

Bakgrunnen er at president Donald Trump i en telefonsamtale i juli ba Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj etterforske Joe Biden, som lenge har vært favoritt til å bli Demokratenes kandidat i neste års presidentvalg.

UD-topper kalt inn til høring

Mange demokrater mener at Trump med dette har misbrukt sin makt så grovt at det alene er nok til å stille ham for riksrett. I granskingen krever Demokratene blant annet også svar på hvorfor Trump før telefonsamtalen ga ordre om at militær bistand til Ukraina skulle fryses.

Det hvite hus forsøkte å skjule innholdet i samtalen der Donald Trump ba Ukrainas leder etterforske Joe Biden, ifølge en varsler fra USAs etterretningsapparat.

Komitélederne i Representantenes hus kalte fredag også inn flere antatte nøkkelpersoner til vitneforklaring de neste to ukene, melder Reuters. Det gjelder USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch, Kurt Volker, spesialutsending til Ukraina, samt USAs EU-ambassadør Gordon Sondland.

