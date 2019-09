Valglokalene åpnet i Afghanistan

utenriks

– Valget har begynt over hele landet. Vi er glade for at folk allerede har stilt seg opp i lange køer utenfor valglokalene, sier talsmann Zabi Sadaat i Den uavhengige valgkommisjonen.

Til sammen skal 72.000 medlemmer av sikkerhetsstyrkene utplasseres for å beskytte valglokalene. I tillegg skal mellom 30.000 og 40.000 soldater være i beredskap for å bistå dersom det skjer angrep.

Taliban varslet torsdag angrep mot sikkerhetsstyrker ved valglokaler og veisperringer for å hindre folk i å stemme i lørdagens presidentvalg.

Taliban-bevegelsen mener presidentvalget er en sammensvergelse for «å implementere okkupantenes mål» i landet. 18 kandidater stiller til valg, blant dem sittende president Ashraf Ghani. Ghanis regjering anses av Taliban som nikkedukker for USA.

