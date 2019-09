Zarif får ikke lov til å besøke syk kollega i New York

utenriks

Zarif har stramme visa-restriksjoner, som medfører at han ikke kan bevege seg for langt unna FNs lokaler i New York.

– Utenriksminister Zarif ønsker å besøke en kollega på et sykehus, hvor vedkommende mottar behandling i verdensklasse. Iran har urettmessig pågrepet flere amerikanske statsborgere i årevis – til stor sorg for deres venner og familier, ettersom de ikke kan besøke dem som de ønsker, sier en talsmann for amerikanske myndigheter.

– Vi har gitt beskjed til det iranske følget om at forespørselen vil bli innvilget dersom Iran løslater en amerikansk statsborger, legger talsmannen til.

En talsmann for det iranske følget påpeker at sykehuset som Zarif ønsker å besøke, kun ligger et par kvartaler unna.

Kollegaen det er snakk om, er Irans ambassadør i USA, Majid Takht-Ravanchi. Han får for tiden behandling for kreft, ifølge amerikanske medier.

Zarif er blant mange som deltar på FNs hovedforsamling denne helgen. Norges statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også i byen i forbindelse med høynivåuken.

