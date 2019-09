Houthi-opprørerne løslot 290 fanger

utenriks

Blant de løslatte er også overlevende fra fengselet i Dhamar, som ble bombet i grus av den saudiledede koalisjonen tidligere i måneden. Rundt 130 innsatte og vakter ble ifølge Røde Kors drept i angrepet.

FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, ønsker løslatelsen velkommen.

– Jeg håper dette vil resultere i nye initiativ som åpner for utveksling av alle fanger i tråd med Stockholm-avtalen, sier han, med henvisning til en avtale som ble inngått mellom partene i krigen i desember 2018.

– Vi har lovet FN å løslate 350 fanger, sier en talsmann for houthiene, Abdel Kader Mortaza.

Mortaza fastholder samtidig at houthiene i august tok over 2.000 soldater, mange av dem saudiarabiske regjeringssoldater, til fange i et stort angrep over grensa til nabolandet.

Bevis for dette er ikke framlagt, og påstanden er ikke kommentert fra saudiarabisk side.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015 og har siden gjennomført over 20.000 flyangrep mot påståtte opprørsmål i landet.

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er lagt i grus, og markedsplasser og bryllup er bombet, og krigen kan ifølge anslag ha kostet over 90.000 mennesker livet.

(©NTB)