Kjempesnegle invaderer Cuba

I det stille har den rundt 20 centimeter lange sneglen inntatt Karibias største øy, Cuba. Det dreier seg om en art med det latinske navnet Achatina fulica. De velvoksne sneglene har ingen naturlige fiender på Cuba og setter til livs både vegetasjon, frukt, grønnsaker og søppel.

– Jeg hadde aldri hørt om den før, men nå er de overalt, sier Ysmila Marín som bor i ett av nabolagene som bløtdyret har inntatt.

I løpet av de siste månedene har myndighetene satt i gang nasjonale tiltak for å bekjempe sneglene, men ikke alle er like fornøyd med statens innsats så langt.

Marín og flere nabofamilier holder barna innendørs i frykt for smitte fra sneglene, som i verste fall kan spre alvorlig hjerneinfeksjon og mageinfeksjon.

Myndighetene oppfordrer folk til å fjerne sneglene uten å ta på dem, og destruere dem i forseglede bokser.

Sneglen ble først oppdaget på Cuba i 2014, men er nå å finne over store deler av Havanna og resten av øystaten. Myndighetene har erkjent at det vil ta noe tid før snegleinvasjonen er under kontroll.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan sneglen har kommet seg til Cuba.

