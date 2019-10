Putin rykker ut med forsvar av Trump

utenriks

Putin viser til sammendraget Det hvite hus har offentliggjort fra telefonsamtalen mellom Trump og president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Trump ba under samtalen sin ukrainske motpart om å etterforske tidligere visepresident Joe Biden, som er favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg.

Trump skal også ha forsøkt å få Ukraina til å innlede korrupsjonsetterforskning av Bidens sønn Hunter Biden, som sitter i styret i et ukrainsk energiselskap.

Før den omstridte samtalen sørget Trump for å holde tilbake nærmere 2,3 milliarder kroner i lovet militærhjelp til Ukraina, uten å gi noen nærmere forklaring på hvorfor dette ble gjort.

Putin kan imidlertid ikke se at Trump gjorde noe galt da han ba Zelenskyj etterforske far og sønn Biden for korrupsjon.

– Jeg kan ikke se noe kompromitterende i samtalen mellom Trump og Zelenskyj, sier den russiske presidenten.

– President Trump henvendte seg til en kollega med en forespørsel om å etterforske mulig korrupsjon knyttet til medlemmer av den forrige administrasjonen. Enhver statsleder ville ha gjort det samme, mener Putin.

Demokratene i Kongressen er uenige med Putin og har innledet riksrettsprosess mot Trump.

– De har brukt alle påskudd for å angripe president Trump. Nå er det Ukraina, sier Putin.

(©NTB)