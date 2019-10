Dom utsatt igjen i spionsak mot journalister i Kambodsja

utenriks

Reporteren Yeang Sothearin og fotografen Uon Chhin ble pågrepet og siktet i november 2017, etter at USA-støttede Radio Free Asia (RFA) stengte i Kambodsja i september samme år.

De to har forklart at de dekket nyhetshendelser for RFA, også etter at stasjonen hadde stengt, men nekter for å ha gjort noe straffbart. De er imidlertid anklaget for å ha satt nasjonen i fare ved å ha forsynt en fremmed stat med informasjon, en kriminell handling med strafferamme på opptil 15 års fengsel. Opptaksutstyr Uon Chhin hevder var til et karaokestudio, skal ha hatt kapasitet til å sende informasjon verden over, ifølge domstolen i Kambodsja.

Dom i saken skulle opprinnelig ha falt 30. august, men ble utsatt til torsdag 3. oktober og så altså utsatt igjen. Ny dato er ikke satt.

Dommer Im Vannak sa torsdag at retten nå må undersøke og lete etter flere relevante dokumenter i saken, og at de to journalistene og andre involverte vil måtte forklare seg for retten en gang til, melder lokale medier.

(©NTB)