Portforbud innført i hele Bagdad

Det hersker noe usikkerhet rundt antall drepte og sårede i Irak etter to døgn med demonstrasjoner mot blant annet korrupsjon og høy arbeidsledighet. Tidligere onsdag ble innført irakiske myndigheter unntakstilstand i tre byer etter de omfattende protestene, og da var minst ni personer registrert drept det siste døgnet og over 200 sårede.

Natt til torsdag melder Reuters at antall drepte er minst sju, og sårede over 400 de siste to dagene, og at statsminister Adel Abdul Mahdi innfører portforbud for Bagdads seks millioner innbyggere.

– Alle kjøretøyer og enkeltpersoner har totalforbud mot å bevege seg i Bagdad fra klokken 5 i dag, torsdag, og inntil videre, sa han i en skriftlig uttalelse.

Reisende til og fra flyplassen i Bagdad, ambulanser, ansatte i sykehus, strøm, vann og avløp, samt religiøse pilegrimer er unntatt fra portforbudet, heter det i meldingen.

Det er videre opp til provinsguvernører å avgjøre om de skal erklære portforbud andre steder.

