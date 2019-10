utenriks

18-åringen skal torsdag ettermiddag siktes, opplyser politiet i en uttalelse.

Den unge mannen er fortsatt innlagt på sykehus. Han har blitt operert og tilstanden hans er stabil, ifølge myndighetene.

En polititjenestemann skjøt mannen i brystet etter at 18-åringen hadde slått ham med en metallstang. Politiet har gjentatte ganger blitt kritisert for å slå for hardt ned på demonstrasjonene.

Tusener demonstrerte onsdag og krevde at politiet holdes ansvarlig for skytingen.

(©NTB)