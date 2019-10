Voldsomme protester mot regimet i Irak

utenriks

Over 30 mennesker er ifølge irakiske medier og sykehuskilder drept og over 1.000 er såret i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker siden tirsdag.

Torsdag kveld fortsatt uroen i hovedstaden Bagdad, samt i byer som Nasiriyah og Najaf, til tross for at myndighetene har innført 24-timers portforbud og kuttet tilgangen til internett for å hindre bruk av sosiale medier.

I Nasiriyah ble ifølge helsearbeidere minst seks mennesker drept torsdag, og i Najaf meldes det om minst fire drepte.

I Bagdad er tusenvis av demonstranter på vei mot den strengt bevoktede grønne sonen, som huser regjeringsbygg og utenlandske ambassader. Minst én demonstrant skal være drept.

Likviderte karikaturtegner

I Basra ble den kjente karikaturtegneren Hussein Adel Madani og kona hans likvidert i hjemmet sitt onsdag kveld.

Madani var en kjent regimekritiker og aktivist og hadde få timer tidligere deltatt i e demonstrasjon.

Ifølge øyenvitner stormet maskerte menn leiligheten og skjøt de to, men lot parets to år gamle datter Zahra få leve. Ingen har tatt på seg ansvaret for drapet.

Vanstyre og korrupsjon

Demonstrasjonene i Irak er rettet mot vanstyre, korrupsjon og høy arbeidsledighet, og er den hittil største utfordringen statsminister Adel Abdul-Mahdi og hans knapt ett år gamle regjering har stått overfor.

Ingen har markert seg som leder av protestene, men den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr spøker i kulissene og oppfordret nylig til generalstreik.

Sadr i kulissene

Sadr legger ikke skjul på at han støtter demonstrantene, men har oppfordret dem til å bruke fredelige metoder. Han kritiserer samtidig sikkerhetsstyrkenes «angrep på fredelige demonstranter».

Sadr sto også bak masseprotestene i Bagdad i 2016, da tusenvis av hans tilhengere stormet den grønne sonen.

Før daggry torsdag ble det hørt eksplosjoner inne i den grønne sonen, men det er ikke kjent hva som forårsaket disse.

(©NTB)