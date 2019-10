Hongkong forbyr demonstranter å bruke ansiktsmaske

utenriks

– Vi må gjøre det vi kan for å forhindre vold og for å beskytte Hongkongs fremtid, sa Lam på fredagens pressekonferanse.

– Vi tar ikke lett på innføringen av dette forbudet, men dette er et nødvendig tiltak, sa hun.

Det er en lov fra kolonitiden som kun kan brukes unntaksvis i krisetilfeller, som nå er trukket fram for å rettferdiggjøre forbudet.

Demonstrantene har de siste fire månedene brukt masker under protestene i Hongkong, samt gule hjelmer, beskyttelsesbriller og pustemasker, for å beskytte seg mot tåregass og slag fra politiet, men også for å unngå identifikasjon.

Tusenvis av demonstranter, alle iført ansiktsmasker, marsjerte fredag gjennom byens finansdistrikt. De ropte slagord som «Jeg ønsker å bruke ansiktsmaske» og «Å bruke maske er ikke en forbrytelse», mens mange biler tutet i støtte for demonstrantene.

– Kommer de til å pågripe 100.000 mennesker i gatene? Myndighetene forsøker å skremme oss, men jeg tror ikke folket lar seg skremme nå, sier en mannlig demonstrant til en lokal TV-stasjon.

Mange demonstranter holdt opp fem fingre – én finger for hvert av de fem kravene til regjeringen.

Det ene er kravet om å trekke tilbake forslaget om utlevering til Kina, og det var dette som utløste masseprotestene til å begynne med. Lovforslaget vil bli offisielt trukket tilbake den 16. oktober. I tillegg krever også demonstrantene at Carrie Lam må gå av. De ytterligere kravene er at politivold må granskes, fengslede demonstranter må løslates, og at befolkningen må få større demokratisk frihet.

