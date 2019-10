Malaysias statsminister mener Carrie Lam bør gå av

utenriks

Mahathir mener også Kina bør iverksette «harde tiltak» for å få en slutt på demonstrasjonene som har preget Hongkong den siste tiden.

Den 94 år gamle malaysieren – som for øvrig er verdens eldste statsleder – påpeker at Lam befinner seg «i et dilemma».

– Hun er nødt til å adlyde de overordnede, men samtidig er hun nødt til å lytte til sin samvittighet. Hennes samvittighet sier at innbyggerne i Hongkong har rett til å protestere mot utleveringsforslaget. På den andre siden er hun klar over konsekvensene av å motsette seg loven, sier Mahathir.

– Jeg tror det beste vil være å trekke seg, sier Mahathir.

Han trekker fram protestene på Tiananmen-plassen i Beijing i 1989. Et ukjent antall demokratiforkjempere ble den gang drept da soldater og stridsvogner ble satt inn for å stanse protestene. Mahathir tror uroen i Hongkong kan komme til å ende med en tilsvarende situasjon.

Massedemonstrasjonene i Hongkong ble utløst av et lovforslag om å utlevere innbyggere til Kina, men har senere utviklet seg til å gjelde mer overordnede temaer, som for eksempel at befolkningen må få større demokratisk frihet.

Fredag kunngjorde Lam at det fra og med midnatt vil være forbudt for demonstrantene å ha på seg ansiktsmasker.

