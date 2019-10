Perus president tok i ed ny regjering

utenriks

Seremonien fant sted i presidentpalasset i Perus hovedstad Lima.

Blant de nye statsrådene er diplomaten Gustavo Meza-Cuadra, som er landets ambassadør til USA. Han blir nå Perus nye utenriksminister. Andre utnevnelser er tidligere divisjonsgeneral Walter Martos, som blir forsvarsminister. Advokat og tidligere politisjef Carlos Moran blir innenriksminister.

Mandag denne uken oppløste Vizcarra den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen. Han har lenge anklaget nasjonalforsamlingen for å trenere forsøk på å få bukt med korrupsjon. Han utlyste samtidig nyvalg, som skal holdes 26. januar.

Opposisjonen hevder at dette var ulovlig og erstattet han med visepresident Mercedes Araoz som fungerende leder. Hun trakk seg riktignok umiddelbart.

De siste årene har landet vært preget av stadige konflikter mellom utøvende og lovgivende grener, samt en rekke korrupsjonsskandaler. Vizcarras forgjenger Pedro Kuczynski ble i mars i fjor avsatt som følge av en korrupsjonsskandale.

Til sammen tre av landets tidligere presidenter er for tiden under etterforskning for korrupsjonsanklager, mens en fjerde – Alan Garcia – begikk selvmord da han ble pågrepet i sitt hjem i april.

