Protester i Hongkong mot ansiktsmaskeforbud

To kilder bekrefter overfor Reuters at ledelsen i Hongkong har loven som kan forby ansiktsmasker på agendaen fredag, et trekk som aldri før har vært brukt i byen. Det er en lov fra kolonitiden som kun kan brukes unntaksvis i krisetilfeller, som nå skal trekkes fram for å rettferdiggjøre forbud mot å bruke ansiktsmasker under demonstrasjoner.

Lokale medier melder at den pressede lederen Carrie Lam skulle i møte med Hongkongs styre fredag formiddag for å avgjøre om de skulle vedta kriseordningen for å forby all ansiktstildekning.

Beskytter seg

Demonstrantene har de siste fire månedene brukt masker under protestene i Hongkong, samt gule hjelmer, beskyttelsesbriller og pustemasker, for å beskytte seg mot tåregass og slag fra politiet, men også for å unngå identifikasjon.

South China Morning Post opplyser at en kunngjøring kan ventes fredag ettermiddag, om et forbud innføres, og at forbudet i så fall vil tre i kraft fra midnatt.

Autoritært

Grepet ledelsen skal diskutere, er om et sett ekstraordinære lover for krisesituasjoner, Emergency Regulations Ordinance (ERO), skal tas i bruk. Disse gir Hongkongs ledelse og politiet utvidede fullmakter, med større rom for sensur, pågripelser og innskrenking av personlig frihet.

Myndighetene mener et slikt forbud vil være nødvendig for å stanse den økte volden og sammenstøtene under demonstrasjonene.

Motstandere av en slik avgjørelse sier det vil markere et vendepunkt for Hongkong å ta loven i bruk, ved å gå fra å være et delvis selvstyrt, økonomisk knutepunkt til å bli et autoritært lederskap.

Det er planlagt demonstrasjoner mot et potensielt ansiktsmaskeforbud, og det er også ventet flere protestaksjoner i helga i Hongkong.

