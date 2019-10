Trump mener Kina bør etterforske Biden

utenriks

Under en pressekonferanse utenfor Det hvite hus torsdag fastholdt Trump at Ukraina bør etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon, og han oppfordret samtidig Kina til å gjøre det samme.

– Absolutt, det er noe vi bør tenke på, sa han torsdag.

– Dersom det var opp til meg, ville jeg ha anbefalt at de starter en etterforskningen av far og sønn Biden, sa Trump.

Etter mye kritikk understreket han senere torsdag kveld på Twitter sin rett og plikt som president til å handle som han gjør.

– Som USA president har jeg en absolutt rett til, kanskje til og med en plikt til, å etterforske eller få etterforsket KORRUPSJON, og det vil inkludere å be om, eller å foreslå, at andre land hjelper oss!

Reagerer sterkt

Lederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff, reagerer sterkt på uttalelsen tidligere på dagen, om å etterforske Biden.

– USAs president oppmuntrer nok en gang et annet land til å blande seg inn for å bistå ham i valgkampen ved å etterforske en rival, konstaterer han.

– Det er et grunnleggende brudd på den ed han avla da han overtok som president. Det setter valgene våre og vår nasjonale sikkerhet i fare. Det bør fordømmes av hver eneste representant i Kongressen, både demokrater og republikanere, sier Schiff, som Trump offentlig har omtalt som «skurk» og anklaget for landsforræderi.

Riksrett

Demokratene i Kongressen har innledet en riksrettsprosess mot Trump etter at det ble kjent at han holdt tilbake over 2 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina, samtidig med at han ba landet innlede korrupsjonsetterforskning mot Hunter Biden, Joe Bidens sønn.

Trumps henvisning til Kina kom uoppfordret, etter at han først hadde svart på et spørsmål om den omstridte telefonsamtalen han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli og deretter ble spurt om det er framdrift i handelssamtalene med Beijing.

– Om de ikke gjør som vi ønsker, har vi forferdelig, forferdelig makt, sa han.

Redd

Trump hevdet videre at Kina har hatt en svært gunstig handelsavtale med USA på grunn av Joe Biden, uten å legge fram beviser for at USAs tidligere visepresident har hatt noe med tidligere handelsavtaler å gjøre.

– Dere vet vel hva den slags kalles, det kalles bestikkelser, fortsatte Trump.

Bidens valgkampsjef Cedric Richmond stiller seg uforstående til Trumps påstander og tror at de skyldes frykt for å tape neste års presidentvalg.

– Presidenten er redd, følelsene røper ham, sier Richmond.

