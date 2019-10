All togtrafikk i Hongkong innstilt

utenriks

All kollektivtransport på skinner i Hongkong er lørdag innstilt inntil videre, og alle stasjoner er stengt etter en natt med nye sammenstøt og voldeligheter. Det skal foretas en vurdering av skadene på togstasjonene før det kan tas stilling til tidspunkt for åpning av trafikken igjen og stasjonene.

Et stort antall mennesker protesterte fredag og fredag kveld i byen i protest mot et nylig innført forbud mot å maskere seg. Forbudet la ingen stor demper på demonstrasjonene. Det vekket ytterligere harme da nyheten spredte seg om at en 14 år gammel gutt var blitt truffet i hofta av en kule under demonstrasjonene, og at tilstanden var alvorlig.

Demonstrantene har blokkert hovedfartsårer i byen, vandalisert togstasjoner og innganger til T-banestasjoner, satt fyr på materiale i gatene og knust vinduer til kinesiske banker og selskaper.

Politiet har tydd til tåregass ved flere anledninger.

