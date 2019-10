Atomforhandlinger i gang mellom Nord-Korea og USA

utenriks

– Jeg er glad for at tjenestemannsdelegasjoner fra USA og Nord-Korea nå befinner seg i Sverige til samtaler. Dialog trengs for å gjøre det mulig å få på plass atomvåpennedrustning og en fredelig løsning, skriver Sveriges utenriksminister Ann Linde på Twitter lørdag.

Svensk UD er ordknapp.

– Vi kan bare bekrefte at et møte pågår, sier Lindes pressesekretær Klara Linder.

Lørdagens møte holdes på konferansesenteret Villa Elfvik Strand på Lidingö utenfor Stockholm. De første bilene med delegater ankom like etter klokken 9 lørdag formiddag.

Nord-Koras sjefforhandler Kim Myong-gil ankom Sverige torsdag.

– Ettersom amerikanerne har kommet med nye signaler, har jeg store forhåpninger og er optimistisk. Jeg er også optimistisk når det gjelder resultatet, sa Kim under en mellomlanding i Beijing.

Fredag kom USAs spesialutsending for Nord-Korea, Stephen Biegun.

Den svenske diplomaten Kent Härstedt, som er Sveriges spesialutsending til Nord-Korea og tilrettelegger for samtalene, tok imot begge utsendingene da de ankom Sverige.

Det ble holdt et tilsvarende møte i Stockholm i mars 2018 og på nytt i januar i år.

Lørdagens møte omtales som et arbeidsmøte. Beslutningen om å gjenoppta samtalene ble tatt da USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un på grensen mellom Nord- og Sør-Korea i sommer.

(©NTB)