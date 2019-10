Bernie Sanders hadde hjerteinfarkt

utenriks

Det er CNN på Twitter som melder at han er ute av sykehuset i Las Vegas. De har lagt ut et bilde av en smilende Bernie Sanders som vinker på vei ut av sykehuset fredag.

Sanders merket smerter i brystet under en valgkamptilstelning i tirsdag kveld, og det ble først meldt at han hadde gjennomgått en operasjon for blodpropp.

Fredag bekrefter imidlertid legene hans at senator Sanders har hatt et hjerteinfarkt. I den korte pressemeldingen i forbindelse med utskrivelsen brukes den medisinske betegnelsen «myokardieinfarkt» om diagnosen til Sanders.

Ifølge valgkampapparatet til 78-åringen føler han seg i flott form.

– To endoproteser er satt inn i en blokkert hjertepulsåre på riktig måte. Alle andre blodårer er normale.

Utover dette skal sykehusoppholdet ha gått som forventet, med normalt forløp i bedringen etter operasjonen.

Sanders måtte avlyse flere valgkamparrangementer denne uka.

