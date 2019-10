Maskerte demonstranter protesterer i Hongkong mot maskeringsforbud

utenriks

Hundrevis av demonstranter dukket opp en rekke steder til ulovlig demonstrasjonstog og punktmarkeringer, dagen etter at forbudet mot maskering ble iverksatt.

Lørdagens protester fant sted etter en kaotisk natt da de mest beinharde demonstrantene gikk løs på en rekke T-banestasjoner, vandaliserte butikker, tente bål og sperret gater.

Hongkongs leder Carrie Lam ba i en video lørdag byens borgere om å ta avstand fra de mest kompromissløse demonstrantene.

– Vi kan ikke lenger tillate at de som står bak opptøyene, ødelegger vårt elskede Hongkong, sa Lam.

– Første skritt

Demonstrantene derimot gjorde det klart det er viktig å stå imot.

– Loven mot å dekke seg til er bare første skritt. Hvis vi ikke reiser oss og gjør motstand, kan det være at 2047 alt er her, sa Hosun Lee, som var blant dem som marsjerte gjennom Causeway Bay, et populært handleområde.

I Sheung Shui, i nærheten av grensa til Kina, smadret demonstranter vinduene til forretninger som eies av kinesere, eller som de mistenker for å støtte Kina.

Politifolk, mange av dem med tildekkede ansikter og uten identifikasjonsnumre, satte håndjern på en mann som bar maske i Central-distriktet sent lørdag ettermiddag. En ung mann og en kvinne ble stanset og avhørt, men deretter sluppet fri.

De stadig mer voldsomme protestene startet for fire måneder siden mot en lov som åpnet for å utlevere folk til Fastlands-Kina. Lovforslaget er siden trukket tilbake, men protestene er utvidet til å gjelde krav om demokratiske reformer og motstand mot kinesisk innflytelse.

De verste sammenstøtene hittil skjedde tirsdag da Kina feiret 70 år med kommuniststyre. En tenåring ble da skutt med skarpt og såret da han angrep en politimann.

Utløste nye protester

Fredag innførte Lam loven mot å dekke til ansiktet, en lov som har sitt grunnlag i gamle britiske kolonilover. Men det gjorde lite for å roe ned situasjonen. Tvert imot utløste den nye loven flere protester.

– Myndighetene vil ikke lytte, så da trapper vi opp, sa 32 år gamle Nathalie mens demonstranter rundt henne gikk til angrep på T-banestasjonen i det hittil rolige nabolaget Tseung Kwan O.

I Yeun Long-distriktet åpnet en politimann ild da han ble omringet av demonstranter og angrepet med en bensinbombe. Lokale medier melder at en gutt ble skutt og såret, men politiet har ikke villet bekrefte om det var en politimann som skjøt.

Hele T-banenettverket var ute av drift lørdag, samtidig som større kjøpesentre, kinesiske banker og supermarkedskjeder stengte. Selv de allestedsnærværende 7-Eleven-butikkene varslet at de ville stenge senere på ettermiddagen.

Vil ikke fordømme

Selv om mange er sjokket over hærverket, er det mange mer moderate aktivister som ikke vil fordømme. De sier de fortsatt har sympati med dem som står bak.

En 67 år gammel eiendomsmegler sier at han er imot hærverk, men ikke vil fordømme dem som smadrer T-banestasjonen i nabolaget hans.

– Myndighetene kommer ikke med noen innrømmelser. Myndighetene har ingen dialog med folk, de bare fortsetter med sine ensidige handlinger, sier han.

(©NTB)