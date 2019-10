Nord-Korea og USA antyder at de vil snakke sammen igjen senere

utenriks

Nord-Koreas forhandlere opplyste lørdag kveld at samtalene med USA i Sverige var avbrutt. USA hadde ikke med seg noe til forhandlingsbordet, uttalte Pyongyangs forhandler Kim Myong-gil.

USA utenriksdepartement var uenig i vurderingen og uttalte at partene hadde en «god diskusjon».

Departementet sendte senere ut en uttalelse der departementets talskvinne Morgan Ortagus utdyper det amerikanske synspunktet. Møtet mellom den amerikanske og nordkoreanske delegasjonen varte i åtte og en halv time, opplyste hun.

– USA og Nord-Korea kan ikke løse en 70 år gammel arv med krig og fiendtligheter på Korea-halvøya på én enkelt lørdag, sa Ortagus.

Hun la til at USA har takket ja til en invitasjon fra Sverige om å dra tilbake til Stockholm for å fortsette samtalene om to uker.

Kim, som er Nord-Koreas forhandlingsleder, sier imidlertid at Nord-Korea foreslår å suspendere samtalene til desember.

Han setter som betingelse at partene kan diskutere videre hvis USA gir «oppriktig svar» på Nord-Koreas tidligere tiltak som omfatter skrinlegging av kjernefysiske tester, stans i testing av langdistanseraketter og stenging av et underjordisk atomanlegg. Nord-Koreas ståsted er «praktisk og rimelig».

Lørdagens møte ble omtalt som et arbeidsmøte og kom i stand etter at USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un på grensen mellom Nord- og Sør-Korea i sommer.

