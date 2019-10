EUs brexit-forhandler har ikke gitt opp

utenriks

– Innsatsen fortsetter for å nå en avtale med Storbritannia, tvitrer Barnier etter et møte med Irlands utenriksminister Simon Coveney i Brussel.

Forhandlingene mellom Brussel og London så tirsdag ut til å nærme seg randen av sammenbrudd.

Statsminister Boris Johnsons kontor lekket et referat fra en telefonsamtale mellom Johnson og hans tyske motpart Angela Merkel, hvorpå EU-president Donald Tusk kom med en kraftig irettesettelse til Johnson på Twitter.

Kildene i London sa at brexit-samtalene er nært et sammenbrudd og siterte Merkel på at en avtale nå ser ut til å være «overveldende usannsynlig». I Berlin gjorde Merkels kontor det klart at de ikke vil kommentere «slike konfidensielle diskusjoner».

Johnson truer med å forlate EU for enhver pris 31. oktober, med eller uten en utmeldingsavtale.

