Kilde: Johnson tror samtaler med EU vil mislykkes

utenriks

Dersom unionen skulle gå inn for en utsettelse, vil Johnson ikke legge fram sitt siste forslag på nytt, sier kilden til det tradisjonelt tory-vennlige magasinet The Spectator. I så fall vil statsministeren drive valgkamp i et ventet nyvalg og kjempe for en potensielt svært kaotisk utmelding uten en avtale.

– Dersom avtalen dør i løpet av de nærmeste dagene, vil den ikke bli forsøkt gjenopplivet. For å marginalisere Brexit-partiet, vil vi måtte drive valgkamp basert på et budskap om «ingen flere utsettelser, få brexit unnagjort umiddelbart», sier kilden.

Statsministerens kontor har ikke kommentert saken i The Spectator og har ikke gjort noe forsøk på å bekrefte eller avkrefte den.

Johnsons står fast på sin linje om å forlate EU 31. oktober, uansett om en avtale er på plass eller ikke. Det er også ventet at han vil lete etter et smutthull i loven som pålegger ham å be EU om en utsettelse dersom en avtale ikke er klar innen 19. oktober.

Johnsons siste forslag om en løsning for Nord-Irland, med håp om å unngå en hard grense mot EU-medlemmet Irland, har fått en svært lunken mottakelse i EU.

(©NTB)