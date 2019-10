Pasient i Malmö er ikke smittet av ebola

utenriks

Pasienten hadde feber og ble innlagt på Skåne universitetssykehus mandag.

– Ebola er usannsynlig, men det kan ikke utelukkes før vi har fått svar på prøvene, uttalte Maria Josephson, operasjonsleder ved infeksjonsklinikken ved Skåne universitetssykehus, til Aftonbladet etter innleggelsen.

Tirsdag kveld bekreftet sykehuset at prøvene var negative, og at pasienten ikke er smittet av den dødelige og smittsomme sykdommen.

Grunnen til mistanken var at pasienten hadde vært i utlandet og deretter søkte legehjelp på grunn av høy feber.

Ifølge Josephson er det bekreftede tilfeller av ebola i området pasienten har vært i. Viruset kan smitte ved direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker fra syke eller døde personer.

Kongo er rammet av en ebolaepidemi som har pågått siden august i fjor og som hittil har tatt livet av over 2.000 mennesker.

Mellom 2014 og 2016 døde over 11.300 personer etter å ha blitt smittet av ebola i Vest-Afrika. Etter at det store utbruddet var over, har det blitt registrert flere sporadiske tilfeller av smitte.

(©NTB)