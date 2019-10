Tusk: Brexit er langt mer alvorlig enn et spill om Svarte-Per

utenriks

En drøy uke før EU-rådet møtes, langer verten ut mot britenes statsminister på Twitter.

– Det som står på spill, handler ikke om å vinne en runde med Svarte-Per. Dette handler om Europas fremtid og sikkerheten og interessene til det britiske folket. Du vil ikke ha en avtale, du vil ikke ha en utsettelse, du vil ikke trekke tilbake utmeldingen. Hvor er du på vei? spør Tusk i en melding rettet direkte mot Johnson tirsdag.

– Overveldende usannsynlig

Tidligere på dagen gjorde Tysklands statsminister Angela Merkel det klart at utsiktene til å få i stand en avtale er «overveldende usannsynlig», melder Sky News.

Johnson og Merkel snakket sammen på telefonen i en halvtime tirsdag formiddag, og Johnson understreket at forhandlingene i Brussel er «nær ved å bryte sammen», opplyser statsministerens kontor.

Mens den britiske statsministeren sier det ikke virker som om noen i EU er interessert i å forhandle, sier Merkel at den seneste planen er dømt til å mislykkes med mindre det er ytterligere kompromisser i spørsmålet om irskegrensen, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Blir ikke gjenopplivet

En anonym kilde i den britiske regjeringen sier til det tradisjonelt tory-vennlige magasinet The Spectator at Johnson tror samtalene med EU vil mislykkes. Han sier også at statsministerens forslag ikke vil bli lagt fram på nytt dersom EU går inn for en utsettelse. Dermed kan det gå mot et nyvalg der De konservative går inn for en potensielt kaotisk utmelding uten en avtale med EU.

– Dersom avtalen dør i løpet av de nærmeste dagene, vil den ikke bli forsøkt gjenopplivet. For å marginalisere Brexit-partiet, vil vi måtte drive valgkamp basert på et budskap om «ingen flere utsettelser, få brexit unnagjort umiddelbart», sier kilden.

Statsministerens kontor har ikke kommentert saken i The Spectator og har ikke gjort noe forsøk på å bekrefte eller avkrefte den.

Rokker ikke ved datoen

Johnson står fast på sin linje om å forlate EU 31. oktober, uansett om en avtale er på plass eller ikke. Det er også ventet at han vil lete etter et smutthull i loven som pålegger ham å be EU om en utsettelse dersom en avtale ikke er klar innen 19. oktober.

Britenes siste forslag om en løsning for Nord-Irland, med håp om å unngå en hard grense mot EU-medlemmet Irland, har fått en svært lunken mottakelse i EU. Johnson vil ha en tollgrense på øya, men la Nord-Irland forbli i EUs indre marked. Slik vil han vil kvitt den såkalte backstop-løsningen forgjengeren Theresa May forhandlet fram.

Mays løsning la opp til en tollunion med EU inntil en permanent løsning for irskegrensen var på plass. For dagens britiske regjering står den løsningen i veien for et klart brudd mellom Storbritannia og EU.

