FN: Minst 30 sivile drept i amerikanske flyangrep

FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) har gransket de amerikanske flyangrepene mot angivelige narkotikalaboratorier i Bakwa-distriktet i Farah-provinsen og Delaram-distriktet i Nimroz-provinsen 5. mai i år.

Kort tid etter angrepene begynte det å komme meldinger om at et stort antall sivile var drept, og FN innledet derfor gransking.

Granskingsrapporten slår med sikkerhet fast at 30 sivile ble drept, blant dem 14 barn og en kvinne.

Troverdig informasjon

UNAMA har også mottatt «troverdig informasjon» om at ytterligere 30 sivile, de fleste av dem kvinner og barn, ble drept, og det jobbes nå med å få verifisert dette.

Opptil 60 sivile kan dermed ha blitt drept i de amerikanske flyangrepene.

USAs militære ledelse i Afghanistan avviser helt FN-granskernes funn og fastholder at ingen sivile ble drept i det de omtaler som «presisjonsangrep».

Brudd på folkeretten

FN bestrider ikke at det var narkotikalaboratorier som ble bombet, men slår fast at disse ble operert av kriminelle og faller derfor ikke inn under folkerettens definisjon av «legitime militære mål».

USA hevder at det var Taliban som drev laboratoriene og at målene derfor var legitime fordi inntektene fra narkotikasalget er med på å finansiere opprørernes krigføring.

UNAMA slo tidligere i år fast at afghanske regjeringsstyrker og deres internasjonale allierte drepte flere sivile i første halvår i år enn det Taliban og andre opprørsgrupper gjorde.

