Tyrkia har innledet militæroffensiv nord i Syria

utenriks

– Vårt mål er å ødelegge terrorkorridoren som er forsøkt opprettet langs vår sørlige grense og bringe fred til regionen, skriver den tyrkiske presidenten på Twitter.

Kort tid etter melder journalister og andre øyenvitner i grenseområdene om fly i lufta og eksplosjoner på syrisk side, blant annet i grensebyen Ras al-Ayn.

CNN Turks journalist i området forteller at det stiger røyk opp fra flere bygninger i Ras al-Ayn, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen.

Panikk

En talsmann for den syriske opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdisk YPG-milits, forteller om panikk i området.

– Tyrkiske krigsfly angriper sivile områder. Det hersker enorm panikk blant folk i regionen, tvitrer Mustafa Bali.

Tyrkia anklager YPG for å være den kurdiske PKK-geriljaens forlengede arm, og det er kjent at et stort antall PKK-soldater har kjempet sammen med militsen i Syria. Tyrkia har både PKK og YPG på sin terrorliste.

Erdogan har tidligere kunngjort at Tyrkia akter å opprette en såkalt sikker sone langs grensa, der kurdisk milits ikke får adgang og de syriske flyktningene som i dag befinner seg i Tyrkia, skal bosettes.

Menneskelige skjold

Både på tyrkisk og syrisk side har det de siste dagene vært styrkeoppbygging, og den kurdiske administrasjonen i det nordlige og østlige Syria kunngjorde onsdag generell mobilisering.

SDF kom samtidig med en klar oppfordring til lokalbefolkningen i området.

– Sivile må komme til grensa, gjøre sin moralske plikt og yte motstand, var budskapet.

Ifølge Berivan Xhaled, som er nestleder i den kurdiske administrasjonen i Ain Issa, har mange innbyggere i området alt fulgt oppfordringen og etablert en protestleir 1 kilometer fra grensa. Der skal de fungere som menneskelige skjold mot tyrkiske styrker.

Styrkeoppbygging

På tyrkisk side har det også vært mobilisering de siste dagene, og ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu ankom onsdag en kolonne med rundt 100 militære kjøretøy Akcakale-distriktet, bare 6 kilometer fra den syriske grensebyen Tell Abyad.

– Tyrkias mål er å frigjøre lokalbefolkningen der fra de væpnede bandittenes åk, ifølge Erdogans kommunikasjonssjef Fahrettin Altun.

Titusenvis av militssoldater er også mobilisert på tyrkisk side, de fleste av dem syrere som tilhører fraksjoner av den tyrkiskstøttede opprørsalliansen Den frie syriske hær (FSA).

Rykker inn i byer

Ifølge Abdelrahman Ghazi Dadeh, som er talsmann for Anwar al-Haq, en liten fraksjon innen FSA, kommer minst 18.000 militssoldater til å delta i den tyrkiske militæroffensiven mot YPG.

8.000 av dem vil delta i angrepet mot grensebyen Tell Abyad, mens 10.000 andre vil ifølge Dadeh rykke inn i Ras al-Ain.

Et ukjent antall andre militssoldater vil i ifølge ham også delta i Tyrkias forsøk å erobre Ayn al-Arab, som kurderne kaller Kobani. Alle de tre byene kontrollere i dag av YPG.