Demokratene stevner energiministeren i Trump-etterforskningen

De tre komiteene som deltar i etterforskningen, sendte Perry torsdag en stevning der de ber ham oversende dokumenter knyttet til et ukrainsk statseid energiselskap, samt hans involvering i samtalen som Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Komiteene har gitt ham en frist til 18. oktober.

Trump har sagt at Perry la til rette for telefonsamtalen.

En talskvinne for ministeren sier at han ville at Trump skulle snakke om energispørsmål med den ukrainske lederen som ledd i USAs forsøk på å skape tettere energisamarbeid mellom Vesten og Øst-Europa.

