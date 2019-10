IS-fengsel i Nord-Syria skal være truffet i tyrkisk bombardement

utenriks

Fengselet ligger i byen Qamishli nordøst i Syria, der flertallet av befolkningen er kurdere.

– Fengselet huser noen av de farligste forbryterne fra over 60 land, som begikk alle former for forbrytelser mens de var medlemmer av IS, oppga den kurdiske selvstyremyndigheten torsdag.

Syriske kurdere har gjentatte ganger advart om at den tyrkiske offensiven i Nord-Syria vil kunne føre til et alvorlig tilbakeslag i kampen mot den ekstreme jihadistgruppa.

Ett av kurdernes siste håp er at faren for at IS-fanger rømmer og regrupperer vil føre til at verden griper inn for å stanse den tyrkiske offensiven.

Men kurdiske myndigheter sier ingenting om at fanger har rømt fra det aktuelle fengselet, og den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at det kun er området rundt fengselet som er blitt truffet av tyrkisk artilleriild, ikke selve fengselet.

Tusenvis av antatte IS-krigere og deres familier befinner seg i fengsler og fangeleirer i de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria.

