– Jeg tar på det sterkeste avstand fra offensiven i Syria og ber innstendig Tyrkia om å avslutte den så raskt som overhodet mulig, sa den franske presidenten under et besøk i Lyon.

Han la til at offensiven kan øke faren for at IS gjenoppbygger sitt såkalte kalifat.

– Det ansvaret er det Tyrkia som må bære, sa Macron.

