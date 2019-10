Gjerningsmannen fra massakren i El Paso erkjente ikke skyld

utenriks

Patrick Crusius har ifølge politiet tilstått å ha vært ute etter mexicanere da han skjøt ned folk i grensebyen i Texas, der befolkningen i stor grad er latinamerikanere.

Torsdag stilte han i retten i El Paso for første gang, tiltalt for «capital murder», som i USA innebærer overlagt drap som kan straffes med dødsstraff.

Crusius erklærte seg ikke skyldig, og hans forsvarer ba om folk har et åpent sinn når deres klients sak føres for retten.

Aktoratet har allerede sagt at de vil gå for dødsstraff for 21-åringen.

De fleste av de drepte hadde spanske etternavn og åtte av dem var mexicanere.

Justisdepartementet har kalt handlingen innenlandsk terror.

I tillegg til de drepte, havnet et to sifret antall personer på sykehus etter angrepet på kjøpesenteret. To av dem er fremdeles innlagt, over to måneder etterpå.

Angrepet fant sted rett etter at ni personer ble drept i en masseskyting i Dayton i delstaten Ohio.

(©NTB)