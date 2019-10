Trump vil forhandle mellom Tyrkia og kurdere i Syria

utenriks

Under løfte om anonymitet uttaler en seniorrådgiver i utenriksdepartementet seg torsdag om oppdraget de skal ha fått av Trump.

– Vi har fått i oppgave av presidenten å se om det er politiske områder der de to partene kan møtes på halvveien (og om) det finnes en måte å oppnå en våpenhvile på.

Utenfor Det hvite hus bekreftet Donald Trump torsdag at han håper USA kan ha en rolle som forhandler i konflikten mellom Tyrkia og de syriske kurderne.

–Jeg håper vi kan mekle, sa Trump.

Deretter mer enn antydet han at han vil at Tyrkia «tar det med ro». Han gjentok advarselen sin om at det vil innebære følger for Tyrkia om landets militære offensiv krysser det Trump har omtalt som «den røde linjen».

– Vi kommer sannsynligvis til å gjøre noe, slå hardt ned på det med tanke på sanksjoner og andre ting, sa han etterpå.

Presidentens noe vage utsagn med tanke på hvor den mye omtalte røde linjen egentlig går, ble ikke utdypet offisielt av ham, men seniorrådgiveren i utenriksdepartementet uttaler at vilkårlige angrep på sivile og etnisk rensing av kurdiske områder vil ikke bli tolerert. Han la til at denne røde linjen, dem bekjent, ikke skal vært overtrådt så langt. Han understreket imidlertid at situasjonen er på et tidlig stadium.

Det er uklart hvorfor USA har ventet til etter den tyrkiske offensiven er i gang med å forsøke å mekle mellom partene.

