USA forbereder sanksjoner mot Tyrkia

utenriks

Det opplyste finansminister Steven Mnuchin på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag. Han understreket at ingen sanksjoner er innført enn så lenge.

– Vi håper vi ikke behøver å gå til det skrittet. Men vi kan kvele Tyrkias økonomi dersom det trengs, sa Mnuchin.

Finansministeren la til at en rekke finansinstitusjoner er varslet om at de må være forsiktige og at det kan komme sanksjoner.

USAs forsvarsminister Mark Esper rettet samme dag kraftig kritikk mot Tyrkia. På en pressekonferanse med forsvarssjef Mark Milley anklaget han Tyrkia for å gjøre en allerede krigsherjet region enda mer ustabil med sin «impulsive beslutning» om å invadere Syria.

Han sa også at offensiven har gjort alvorlig skade på USAs allerede tynnslitte forhold til Tyrkia, og ga uttrykk for stor skuffelse over NATO-landet.

– Stanser ikke

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har reagert kraftig på kritikken som har kommet fra en rekke land, og fredag lovet han at offensiven vil fortsette uten stans.

– Vi vil ikke stanse uansett hva noen sier, sa han i en tale.

Samme dag trappet Tyrkia opp bombardementene i Nord-Syria. Tyrkiske bakkestyrker og allierte syriske opprørere møtte hard motstand fra syriskkurdiske militssoldater, og dødstallene steg.

– Svikter ikke kurderne

Esper hevdet også at selv om amerikanske soldater er trukket tilbake fra den syrisk-tyrkiske grensen, så betyr det ikke at USA har sviktet de syriske kurderne.

– For å være klar. Vi overgir ikke våre kurdiske samarbeidsstyrker, og amerikanske styrker blir værende sammen med dem i andre deler av Syria. Den impulsive handlingen til president Erdogan om å invadere Nord-Syria har satt USA i en vanskelig situasjon, sa Esper.

Han ba Tyrkia stanse offensiven, men han la til at det er ingenting som tyder på at Tyrkia er villig til å gjøre det.

– Relativt begrenset

På pressekonferansen deltok også forsvarssjef Mark Milley.

Han framholdt at de tyrkiske militæroperasjonene på syrisk side av grensen foreløpig er «relativt begrenset» og at de er konsentrert rundt to «landsbyer». Han oppga også at 1.000 tyrkiskstøttede syriske opprørere og hundrevis av tyrkiske kommandosoldater har deltatt i operasjonene, og at de hadde rykket 1–2 kilometer inn på syrisk territorium ett sted og opptil 10 kilometer et annet sted.

Tyrkia har varslet at de vil ta etablere en 32 kilometer bred såkalt «sikker sone» renset for syriskkurdiske militssoldater.

USAs forsvarssjef insisterer på at USAs politikk er å fortsette kampen mot IS i Syria, unntatt i de områdene om Tyrkia angriper. Dette til tross for at Trump for få dager erklærte at USA hadde seiret over IS og at amerikanske soldater hadde forlatt Syria.

(©NTB)