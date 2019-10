SOHR: Tyrkiske styrker har tatt ny syrisk by

utenriks

Byen er den største som tyrkiske styrker har tatt kontroll over i offensiven mot de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria. Opplysningen er ikke bekreftet av andre kilder.

Den London-baserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier at den syriske grensebyen Ras al-Ain nå er det eneste gjenværende målet for Tyrkia i den innledende fasen av offensiven, som startet onsdag.

Med hjelp fra flere protyrkiske militsgrupper i Syria tok tyrkiske styrker Ras al-Ain lørdag, men den kurdiske YPG-militsen klarte gjenerobre byen senere på kvelden.

