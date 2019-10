Paris-basert iransk journalist pågrepet av iranske agenter

utenriks

Det er ikke kjent hvor eller hvordan Ruhollah Zam ble pågrepet.

Pågripelsen ble mandag kunngjort på iransk fjernsyn. Ifølge Revolusjonsgarden ble han «ledet inn i landet» av etterretningsagenter i Revolusjonsgarden før han ble pågrepet, skriver The New York Times. Operasjonen omtales som «sofistikert og profesjonell». Han anklages også for å ha tatt imot ordre fra blant annet fransk etterretning.

Zam har drevet et nettsted kalt AmadNews som er blitt distribuert i Iran via den krypterte meldingstjenesten Telegram. Der har han publisert avslørende videoer og opplysninger om iranske tjenestemenn. Han var også med på å mobilisere iranere til protestene som rammet Iran i slutten av 2017.

Iranske myndigheter hevder at han har publisert «falske nyheter» og anklager ham for å ha oppfordret iranere til et væpnet opprør.

I kunngjøringen på iransk fjernsyn blir pågripelsen omtalt som iranske agenters seier over vestlige etterretningstjenester. Zam blir beskrevet som lederen for et nettverk der Irans fiender har drevet «psykologisk krigføring». Revolusjonsgarden anklager ham for å ha fått støtte av etterretningstjenestene i både USA, Frankrike og Israel, noe Zam gjentatte ganger har avvist.

