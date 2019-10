HRW advarer Europa mot å la antatte IS-krigere overføres fra Syria til Irak

utenriks

Menneskerettsorganisasjonen uttrykker bekymring for at enkelte land med mange statsborgere i de til nå kurdiskkontrollerte fengslene og interneringsleirene vil la mistenkte IS-krigere og -tilhengere bli overført til Irak.

– Gitt Iraks historie med urettferdige rettssaker bør europeiske land ikke fremme forsøk på å få sine statsborgere overført for å bli rettsforfulgt der, sier HRWs Irak-gransker Belkis Wille.

Bekymring for ny IS-trussel

Den tyrkiske militæroffensiven i de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria har skapt stor bekymring i Europa for at titusener av antatte IS-tilhengere skal rømme fra fengsler og leirer som til nå er blitt voktet av syriskkurdiske styrker.

Norge og en rekke andre europeiske land har ikke villet hente tilbake egne statsborgere for å rettsforfølge dem. Enkelte er allerede overført til Irak for å bli stilt for retten der.

HRW understreker at fangene risikerer både tortur, manglende rettssikkerhet og dødsstraff.

– Hent egne borgere hjem

Wille oppfordrer både Storbritannia, Danmark, Frankrike, Tyskland og andre land til å hente sine borgere hjem i stedet.

Norge har tidligere tatt til orde for å opprette et eget internasjonalt tribunal for IS-krigere i regionen, i stedet for å hente fremmedkrigere hjem og straffeforfølge dem her.

Den kurdiske administrasjonen nordøst i Syria har tidligere opplyst at det sitter 12.000 antatte IS-krigere i fengsler i området. Rundt 2.500 av dem er utlendinger som kommer fra andre land enn Irak.

