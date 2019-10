Den nye EU-kommisjonen blir en måned forsinket

utenriks

Det kom ikke som noen overraskelse at gruppelederne i EU-parlamentet onsdag fastslo at kommisjonen ikke vil være klar i tide.

– Parlamentet er villig til å stemme i tide til at kommisjonen kan starte 1. desember og ber om rask oppnevning av tre nye kandidater, skriver parlamentets kommunikasjonssjef Jaume Duch Guillot på Twitter etter onsdagens møte.

Tre av de nominerte kommissærene til påtroppende kommisjonspresident Ursula von der Leyen ble avvist av EU-parlamentet. Ungarns og Romanias kandidat kom ikke over første hinder: parlamentets juridiske komité kom fram til at de hadde økonomiske bindinger som ikke var forenlige med vervet.

Franske Sylvie Goulard ble avvist etter to høringsrunder – det vanlige er at det holder med én – i parlamentskomiteene som dekker hennes fagfelt. Mange i parlamentet hadde vanskelig for å akseptere en kandidat som måtte trekke seg fra en ministerpost da hun ble gransket for misbruk av midler fra nettopp EU-parlamentet.

Von der Leyen har bedt de tre landene komme opp med nye kandidater. Ettersom to av dem som ble avvist er kvinner, kan dette rokke ved den påtroppende sjefens ambisjoner om full kjønnsbalanse i «EUs regjering».

EU-parlamentet må godkjenne komiteen før den kan tiltre.

