Erdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij

utenriks

En tyrkisk soldat og åtte andre ble skadd i et angrep fra Manbij, som ifølge det tyrkiske forsvarsdepartementet ble utført av syriske regjeringsstyrker og beordret av den kurdiske militsen i regionen, skriver Reuters.

– Det var et resultat av regimets artilleriskyts. Vi hadde intens skuddveksling. Vi fikk regimet til å betale en høy pris som et svar på dette, sier Erdogan på et fly til journalister tilbake fra Baku.

Ifølge eksilgruppa SOHR ble også to syriske regjeringssoldater drept i artilleriskyts fra tyrkiskvennlige opprørere tirsdag nær Ain Issa.

(©NTB)