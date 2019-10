Kilder til BBC: – Håpet om en brexitavtale krymper

utenriks

Etter optimismen som dukket opp flere steder etter hvert som forhandlerne jobbet utover kvelden og natten, er stemningen snudd hos noen.

Det som gjør at det igjen begynner å se dårligere ut for en avtale i løpet av denne uken, er at det er lite politisk albuerom igjen på britisk side, skriver BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg på Twitter onsdag formiddag. Hun sier dette skyldes det irske støttepartiet DUP og flere brexitforkjempere.

Problemet er at det som kom ut tirsdag, pekte mot en avtale der det i praksis blir en tollgrense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia inntil videre. Det er en løsning Theresa May i sin tid avviste som uaktuell, fordi den skaper et skille internt i Storbritannia. Også etterfølgeren Boris Johnson har stått hardt på at Storbritannia skal være et udelt tollområde.

En annen utfordring mange har pekt på den siste tiden, er at selv om forhandlerne i Brussel blir enige om en avtale, så er det ikke nok tid igjen til å få den vedtatt i Parlamentet i London og i EU-parlamentet. For at Johnson skal slippe å be om en utsettelse, må en avtale være godkjent av Parlamentet innen 19. oktober, det vil si førstkommende lørdag.

