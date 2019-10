utenriks

30 år gamle Ocasio-Cortez og 38 år gamle Omar er nykommere i Representantenes hus og har begge markert seg som progressive og svært taleføre politikere med stort medietekke.

At de to kvinnene nå slutter opp om Sanders, er kjærkommen drahjelp for 78-åringen som for to uker siden måtte ta en liten pause i nominasjonskampen etter et hjerteinfarkt.

Ifølge en talskvinne for Sanders vil Ocasio-Cortez delta under Sanders' valgkampmøte i New York kommende helg.

