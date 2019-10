Trump sier PKK kan være en «større terrortrussel» enn IS

utenriks

Uttalelsen falt under en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag.

Den kurdiske opprørsgruppa i Tyrkia har i flere tiår stått bak aksjoner i landet, og regnes som en terrororganisasjon både av Tyrkia, USA og EU. Tyrkia mener gruppa har nære bånd til syriskkurdiske YPG-militsen, som fram til nå har vært USAs nærmeste allierte i kampen mot ekstremistgruppa IS.

YPG-enheter har inngått i den amerikanskstøttede gruppa Syrian Democratic Forces.

Trump nektet også for å ha gitt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan grønt lys til å starte militæraksjonen landet nå har satt i gang nord i Syria.

– Russland, Iran, Syria og kanskje i litt mindre grad Tyrkia, alle hater IS like mye som vi gjør. Og det er deres del av verden, sa Trump, som føyde til at han i valgkampen lovet å stanse USAs kriger i utlandet.

USAs soldater i området har fått ordre om å trekke seg ut etter at NATO-landet Tyrkia startet sin offensiv nord i Syria. Trump har også uttalt seg kritisk om kurderne, og tidligere onsdag sa han at kurderne «ikke er engler».

– De kjemper for sitt land. Og som noen skrev i en veldig, veldig mektig artikkel i dag, så hjalp de oss ikke under annen verdenskrig. De hjalp oss ikke med Normandie, for eksempel, uttalte Trump for en uke siden.

Kurderne er en stor etnisk gruppe i Midtøsten og har ingen egen stat, men er spredt over Tyrkia, Iran, Irak og Armenia.

