Tusenvis har sluttet seg til fem protestmarsjer i Catalonia

utenriks

Marsjene er en protest mot at ni katalanske politikere som ønsker løsrivelse fra Spania denne uken ble dømt til lange fengselsstraffer. Etter planen skal de nå fram til Barcelona innen fredag, der de samles til en stor felles demonstrasjon.

Marsjene har samlet katalanere i alle aldre, helt fra små barn til eldre mennesker.

Catalonias regionpresident Quim Torra har forlatt Barcelona og reist for å slutte seg til en av marsjene. Han sier han vil være nær folket. Han mener også at protestmarsjene er den beste måten å protestere mot at ni av hans politikerkolleger er dømt fra 9 til 13 års fengsel, blant dem tidligere visepresident Oriol Junqueras.

Arrangørene har oppfordret deltakerne til å protestere på fredelig vis etter at det to kvelder på rad har brutt ut opptøyer og sammenstøt mellom politi og demonstranter i Barcelona. Over 200 personer er skadd i tumultene, blant dem også mange politifolk.

Men i Barcelona førte protester fortsatt til trafikkproblemer onsdag, samtidig som studenter gikk til streik.

Både katalanske myndigheter og sentrale spanske myndigheter holdt onsdag møter for å diskutere situasjonen.

Politiet i Barcelona har pågrepet 29 personer. Over 150 sperringer i byens gater er blitt påtent av demonstranter, opplyser Spanias innenriksdepartement.

I sentrum av byen pågikk det onsdag en større opprydding der nedbrente sperringer, søppel og bygningsrester ble fjernet.

___

(©NTB)